La nuova Xbox è già morta per colpa di Xbox Game Pass secondo Michael Pachter

La prossima Xbox rischia di nascere in salita, se non addirittura di essere già “ morta ” prima del debutto. A dirlo è Michael Pachter, analista di Wedbush Securities, da sempre noto per le sue posizioni nette e spesso controcorrente. Dopo anni di entusiasmo verso Xbox Game Pass, oggi il suo giudizio è radicalmente cambiato. Secondo lui, proprio la strategia legata all’abbonamento avrebbe compromesso il valore dell’hardware Microsoft. Un’accusa pesante che riapre il dibattito sul futuro delle console tradizionali. Michael Pachter, analista strategico di Wedbush Securities, è una figura ben conosciuta nel settore videoludico per le sue dichiarazioni spesso provocatorie. 🔗 Leggi su Game-experience.it

