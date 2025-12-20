Xbox Game Pass sono già due i giochi confermati a Gennaio 2026

Xbox Game Pass si avvia verso il 2026 con informazioni ancora limitate, complice la consueta pausa natalizia degli annunci. Nonostante questo, Microsoft ha già confermato due titoli che entreranno direttamente nel catalogo a gennaio 2026, entrambi disponibili al lancio per gli abbonati. Si tratta di produzioni indipendenti, non ancora molto conosciute dal grande pubblico, ma capaci di offrire esperienze originali e ben definite. Le date di uscita sono già fissate, rendendo questi due giochi certezze assolute per l’inizio del nuovo anno. In attesa dell’annuncio ufficiale della prima ondata completa, questa è la base da cui partirà il Game Pass nel 2026. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox Game Pass, sono già due i giochi confermati a Gennaio 2026 Leggi anche: Xbox game pass 2026: i nuovi giochi confermati e le anteprime Leggi anche: Xbox Game Pass Premium include tutti i giochi first party di Xbox, ma niente Call of Duty Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Abbonati a Xbox Game Pass a 1 euro: ecco come fare; Xbox Game Pass ha ricevuto un nuovo gioco a sorpresa: è davvero folle!; Xbox Game Pass: addio a 4 titoli imperdibili; Micorosoft ci presenta il Custode del Game Pass. Xbox Game Pass ha due giochi confermati a gennaio 2026 - In attesa dell'annuncio ufficiale, intanto abbia già un'idea dei primi due giochi che verranno lanciati all'interno di Xbox Game Pass nel mese di gennaio 2026, ecco di cosa si tratta. multiplayer.it

Xbox Game Pass: quali giochi lasciano il catalogo a fine dicembre? - Per fortuna sono solamente due i giochi destinati a lasciare il catalogo di Game Pass a fine dicembre: scopri subito quali. msn.com

Xbox Game Pass: 3 giochi corti ma belli che puoi giocare se hai poco tempo - Tra regali, visite ai parenti e tombolate ti è rimasto poco tempo per giocare? msn.com

Xbox Games Pass Ultimate scontatissimo con Codice Coupon: XGPUEU - facebook.com facebook

sentiamolo per i vincitori di #TheGameAwards gioca a questi ora con Xbox Game Pass x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.