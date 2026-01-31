Microsoft ha annunciato i primi cinque giochi che arriveranno su Xbox Game Pass a febbraio 2026. La lista comprende titoli molto attesi, anche se ancora non sono stati confermati tutti i dettagli. Gli utenti già si preparano a scoprire cosa troveranno nel catalogo tra poche settimane.

Xbox Game Pass si prepara a un Febbraio 2026 che, pur non essendo ancora del tutto svelato, inizia a delinearsi con chiarezza. Prima delle comunicazioni ufficiali di Microsoft, sono già emersi 5 titoli confermati per il prossimo mese. Un numero che potrebbe sembrare contenuto, ma che va letto nel contesto della strategia a ondate del servizio. Dopo un gennaio estremamente ricco, con quasi 20 giochi aggiunti al catalogo, febbraio promette continuità e varietà, con le uscite note coprono generi e pubblici diversi, lasciando intuire un’offerta destinata ad ampliarsi rapidamente. Al momento, i giochi confermati per febbraio 2026 sono cinque, anche se solo tre di questi sono stati annunciati esplicitamente come titoli del mese. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Xbox Game Pass, sono già 5 i giochi confermati di Febbraio 2026

