A bordo 113 migranti | la Life Support di Emergency sbarca a Napoli
Il 17 dicembre, la nave Life Support di Emergency approderà nel porto di Napoli con a bordo 113 migranti. Questa operazione rappresenta un importante intervento umanitario, evidenziando l'impegno dell'organizzazione nel fornire assistenza e soccorso alle persone in fuga da crisi e conflitti.
È mercoledì 17 dicembre, domani, il giorno in cui arriverà nel porto di Napoli cui è stata destinata la nave Life Support, di Emergency. Farà sbarcare 113 persone soccorse nel Mediterraneo centrale. L'arrivo è previsto intorno alle 16.45.I naufraghi sono stati tratti in salvo in due diversi. Napolitoday.it
113 migranti soccorsi in mare, l'Italia pensa a limitare le ong
A bordo 113 migranti: la Life Support di Emergency sbarca a Napoli - Provengono da Bangladesh, Pakistan ed Egitto ed erano partiti dalle coste libiche ... napolitoday.it
MIGRANTI: LIFE SUPPORT SALVA 44 PERSONE NELLA NOTTE, ORA A BORDO IN 113 (1) - Milano, 15 dic – Si è concluso pochi minuti dopo le 22 di ieri l’intervento di soccorso di 44 persone portate in salvo dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, in acque internaz ... 9colonne.it
Premi Ubu: miglior spettacolo 2025 ai Kepler-452 a bordo della nave in soccorso ai migranti Il Premio Ubu 2025 per il miglior spettacolo di teatro è stato assegnato a A place of safety. Viaggio nel Mediterraneo centrale della compagnia Kepler-452. Lo spettac - facebook.com facebook
Sea Watch 5 con 69 migranti a bordo lunedì alla Spezia x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.