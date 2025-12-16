A bordo 113 migranti | la Life Support di Emergency sbarca a Napoli

Il 17 dicembre, la nave Life Support di Emergency approderà nel porto di Napoli con a bordo 113 migranti. Questa operazione rappresenta un importante intervento umanitario, evidenziando l'impegno dell'organizzazione nel fornire assistenza e soccorso alle persone in fuga da crisi e conflitti.

È mercoledì 17 dicembre, domani, il giorno in cui arriverà nel porto di Napoli cui è stata destinata la nave Life Support, di Emergency. Farà sbarcare 113 persone soccorse nel Mediterraneo centrale. L'arrivo è previsto intorno alle 16.45.I naufraghi sono stati tratti in salvo in due diversi. Napolitoday.it

MIGRANTI: LIFE SUPPORT SALVA 44 PERSONE NELLA NOTTE, ORA A BORDO IN 113 (1) - Milano, 15 dic – Si è concluso pochi minuti dopo le 22 di ieri l’intervento di soccorso di 44 persone portate in salvo dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, in acque internaz ... 9colonne.it

