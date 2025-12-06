La nave Life Support di Emergency arrivata nel porto di Bari con 120 migranti a bordo | tra loro 31 minori

Ci sono anche 31 minori e altrettante donne, di cui sette incinte, tra i 120 migranti a bordo della nave di ricerca e soccorso Life Support di Emergency, arrivata questa mattina nel porto di Bari.Lo sbarcoLe operazioni di sbarco si svolgono con il coordinamento della Prefettura di Bari. Presenti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Arriverà nel porto di Bari domani 6 dicembre, alle 9.30, la nave di ricerca e soccorso Life Support di Emergency con 120 migranti a bordo tratti in salvo nella notte fra il 2 e il 3 dicembre in due distinte operazioni nelle acque internazionali della zona Sar libica. - facebook.com Vai su Facebook

La nave Life Support di Emergency in arrivo nel porto di Bari: a bordo 120 migranti Vai su X

Arrivata la nave Life Support di Emergency con 120 persone a bordo - Provenienti da vari Paesi africani, i migranti sono stati tratti in salvo nella notte fra il 2 e il 3 dicembre in due diverse operazioni nelle acque internazionali della zona Sar libica ... Scrive rainews.it

Bari, arrivati 120 migranti soccorsi da nave di Emergency - Le persone soccorse provengono da diversi paesi africani: Gambia, Guinea Bissau, Nigeria, Sud Sudan, Niger, Senegal, Camerun, Ghana e Costa d’Avorio. Come scrive trmtv.it

Arriva a Bari la nave Life Support di Emergency con 120 migranti salvati in Mediterraneo - La nave Life Support, operativa nel Mediterraneo centrale, continuerà a fornire assistenza sanitaria e supporto umanitario fino allo sbarco dei migranti a Bari, dove saranno accolti e assistiti dalle ... giornaledipuglia.com scrive

In arrivo la nave di Emergency con 120 naufraghi - Le persone salvate in mare, tra cui dieci di minore età, provengono tutte da paesi africani in zone di conflitto ... Riporta rainews.it

Bari, in arrivo domani 6 dicembre la nave Life Support Emergency: a bordo 120 migranti - Sono 31 donne e altrettanti minori, 23 non accompagnati, tratti in salvo nella notte fra il 2 e il 3 dicembre in due distinte operazioni nelle acque internazionali della zona Sar libica ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Migranti: Emergency, portate in salvo 119 persone in due operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale - Tra la notte del 2 e la mattina del 3 dicembre la Life Support, nave di ricerca e soccorso di Emergency, ha portato in salvo 119 persone in due distinte operazioni di soccorso nel Mediterraneo Central ... agensir.it scrive