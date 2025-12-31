Passa la manovra una mano di vernice sulla miseria italiana

Ieri, la Camera ha approvato con 216 voti la quarta legge di bilancio del governo Meloni, segnando un momento importante nel percorso politico italiano. La discussione ha evidenziato le sfide e le priorità del Paese, riflettendo sulle scelte strategiche future. Questo passaggio rappresenta un passo significativo nel quadro delle politiche economiche e sociali, offrendo un punto di riflessione sulla direzione del governo e sulle implicazioni per l’Italia.

