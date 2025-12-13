Accade a Natale la Compagnia Teatrale dell’Aurora presenta al Nuovo Teatro Zappalà la commedia più richiesta della stagione
Il 27 dicembre alle ore 21, il Nuovo Teatro Zappalà ospita “Accade a Natale”, la commedia più richiesta della stagione, interpretata dalla Compagnia Teatrale dell’Aurora e presentata da Vittoria Di Bella. Uno spettacolo che promette divertimento e riflessione, offrendo un’occasione speciale per vivere il clima natalizio attraverso il teatro.
Sabato 27 dicembre alle ore 21, la Compagnia Teatrale dell’Aurora presenta al Nuovo Teatro Zappalà la commedia più richiesta della stagione: “Accade a Natale”, presentata da Vittoria Di Bella. Lontano dalle tradizionali rappresentazioni natalizie, Accade a Natale è una tragicommedia intensa e. Palermotoday.it
In Piazza Aldo Moro a Cerveteri “La vera storia di Babbo Natale”: un magico spettacolo teatrale per bambini - Domenica 14 dicembre alle ore 17:00 in scena la compagnia teatrale “Le Odissere”, con Odette Piscitelli e Gianluca Ernia. terzobinario.it
Jesi, domani al Moriconi 'Un babbo a Natale" per la regia di Simone Guerro - Sul placoscenico l'interpretazione vibrante degli attori Enrico Desimoni e Lucia Palozzi. msn.com
Christmas Blues: quando il Natale pesa sull’umore. La cosiddetta “depressione natalizia” colpisce, secondo alcuni studi, una persona su due. Perché accade? Chi ne soffre e come affrontarla? ? In studio Erika Di Viesti, psicologa, psicodiagnosta e neurop - facebook.com facebook
"Accade a Natale a Spoleto": oltre cento eventi e una ruota panoramica in piazza x.com
“Accade a Natale”: una commedia che fa ridere, ma soprattutto pensare