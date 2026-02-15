I Giochi entrano nel carcere di Bollate La sfida olimpica fra detenuti magistrati e polizia | Il vento di Milano-Cortina scavalcherà tutti i muri
Il 15 febbraio 2026, i Giochi olimpici portano un'inedita sfida nel carcere di Bollate, con detenuti, magistrati e agenti di polizia che si confrontano in una competizione sportiva. La gara vuole dimostrare come lo spirito olimpico possa superare barriere e confini, anche quelli delle mura delle carceri. Un evento che coinvolge i partecipanti in un momento di solidarietà e inclusione, sfidando le divisioni tradizionali tra diversi mondi sociali. Una gara che si svolge in un ambiente insolito, dove normalmente prevalgono regole diverse.
Milano, 15 febbraio 2026 – " In un momento in cui la città di Milano è attraversata da questo meraviglioso vento olimpico, mi emoziona profondamente l'idea che questa atmosfera, con i valori dei giochi, possa scavalcare muri che normalmente sono invalicabili, per raggiungere luoghi dove non soffierebbe mai, come all'interno di una casa di reclusione". Così Massimo Achini, presidente Csi Milano, annuncia i "Giochi della Speranza" che dopo avere attraversato l'istituto penitenziario di Rebibbia, a Roma, stanno per arrivare per la prima volta alla casa di reclusione di Bollate.
A Bollate le Olimpiadi entrano in carcere: tornano i «Giochi della Speranza»
Sabato 28 febbraio, a Bollate, si svolge la terza edizione dei Giochi della Speranza, organizzata per coinvolgere i detenuti nella Casa di reclusione di Milano Bollate.
