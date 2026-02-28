La mia caduta in moto Tutta colpa dell’asfalto

Lo scorso luglio, un motociclista è caduto mentre percorreva la strada tra Meletole e Santa Vittoria. La caduta è avvenuta a causa di un cedimento nell’asfalto che ha causato una sbandata. L’incidente si è verificato lungo la carreggiata e il motociclista è rimasto a terra dopo la perdita di controllo. L’incidente è stato causato da un problema strutturale della strada.

Nel luglio dello scorso anno era rovinato sull’asfalto dopo una sbandata dovuta a un evidente cedimento della carreggiata mentre percorreva la strada che da Meletole porta a Santa Vittoria. Ancora in territorio di Castelnovo Sotto si era verificata la caduta, con conseguenze non solo fisiche ma anche per la moto: un danno al veicolo di circa duemila euro. Il centauro ha presentato richiesta al Comune castelnovese per ottenere il risarcimento del danno. Ma nei giorni scorsi è arrivata la risposta: essendoci il cartello di "strada dissestata" gli utenti sono avvisati delle condizioni della carreggiata. Dunque, nessun risarcimento dall’ente pubblico locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

