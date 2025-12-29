Capodanno aumenta la spesa per il cenone ma la colpa è tutta dell’inflazione
Per il Capodanno, gli italiani prevedono di spendere circa 2,5 miliardi di euro per il cenone, con un aumento di 200 milioni rispetto all’anno precedente. Questa crescita nei consumi è in parte attribuibile all’inflazione, che ha inciso sui costi delle tavole festive. Nonostante ciò, le famiglie si preparano a celebrare l’arrivo del nuovo anno con attenzione alle spese, mantenendo la tradizione delle festività.
Dopo la vigilia di Natale, è il turno del Capodanno: gli italiani si apprestano a spendere 2,5 miliardi di euro per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026, con un incremento di 200 milioni rispetto all’anno precedente. Un aumento che, però, non è legato tanto alla maggiore capacità di spesa, quanto all’effetto dell’ inflazione. Il dato emerge dall’indagine del Centro studi di Confcooperative. Che sottolinea come l’aumento non testimoni spensieratezza, bensì rigore e spending review familiare: a pesare sono il caro vita persistente, l’incremento delle tredicesime (da 51,3 a 52,5 miliardi di euro) e il boom occupazionale del 2025, che ha portato più italiani al lavoro e più redditi nelle famiglie. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
