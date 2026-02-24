È colpa della pirateria o di questi arbitri se gli ascolti dell’orrido calcio sono in caduta libera? Libero

Le decisioni arbitrali discutibili e la pirateria sono le cause principali del calo degli ascolti nel calcio. L’ultimo episodio, con un gol annullato ingiustamente a un giocatore e le partite che perdono ritmo, infiamma le polemiche tra tifosi e commentatori. La frustrazione cresce tra gli appassionati, che si sentono traditi da arbitraggi controversi e da contenuti pirata che riducono l’interesse per le partite. La situazione continua a peggiorare, spostando l’attenzione altrove.

Il quotidiano Libero – non certo un amico del Napoli e di Conte – è indignato per la domenica arbitrale, definisce lunare il gol annullato a Hojlund per inesistente fallo su Hien e sottolinea come queste decisioni arbitrali stanno contribuendo a far disamorare i tifosi e gli appassionati. Scrive Libero con Gabriele Galluccio: Sarà mica colpa della pira­te­ria se l’inte­resse e gli ascolti dell’orrido cal­cio sono in caduta libera? Il nostro cam­pio­nato è “ava­riato” non solo per lo spet­ta­colo medio­cre che offre, ma anche e soprat­tutto per le con­ti­nue con­ta­mi­na­zioni arbi­trali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Chivu: “Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri: se l’Italia non va al Mondiale da undici anni, non è per gli arbitri”Cristian Chivu afferma che il motivo per cui l’Italia non partecipa ai Mondiali da oltre un decennio non sono le decisioni degli arbitri.

Caduta Libera, Crollano Gli Ascolti: La Decisione Mediaset!Caduta Libera, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, sta registrando un calo negli ascolti.

Temi più discussi: La pirateria digitale e le AI rivoluzionano il mondo dei libri dopo il cinema e la musica; Guardavano sport e film pirata: sanzionati 120 utenti, pagavano un abbonamento mensile. Multe da 154 euro in su; Skyrim su Nintendo Switch 2 ora dovrebbe funzionare bene; L’indomita richiesta di aiuto del libro.

La pirateria digitale e le AI rivoluzionano il mondo dei libri dopo il cinema e la musicaFinora sembrava che il mercato dell’editoria fosse più o meno salvo. Nel senso che anche lì calano i consumi culturali tradizionali per via del digitale, ma non vengono però sostituiti dalle copie ... macitynet.it

Pirateria IPTV, indagine della Guardia di Finanza in 60 province. Multe fino a 5.000 euroMulte fino a 5.000 euro per utenti che vedevano Sky, DAZN e piattaforme streaming illegalmente L’illusione di poter navigare nell’illegalità ... digital-news.it

