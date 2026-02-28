La memoria che diventa storia

Firenze, 28 febbraio 2026 – Si svolgerà mercoledì prossimo alle 17, nella sede della Società delle Belle Arti – Circolo degli Artisti "Casa di Dante", la presentazione del libro di Carlo Morganti "Dalle peripezie belliche di ragazzo alle imprudenze di oltre cortina", vincitore tra l'altro dell'XLI Premio Firenze 2024. Un pomeriggio dedicato alla memoria come esercizio civile e letterario, con l'autore che dialogherà insieme alla critica letteraria Silvia Ranzi, all'architetto Monica Baldi e al compositore Stefano Burbi, mentre a coordinare sarà Giuseppe Baldassarre. «Ero un bambino e la seconda guerra mondiale me la sono trovata addosso con tutto il suo enorme tragico peso – spiega Morganti -.