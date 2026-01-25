Un dono che diventa memoria e musica | nasce Rachele la canzone dedicata a Rachele Nardo

“Rachele” è una canzone dedicata a Rachele Nardo, nata come un gesto di memoria e affetto nel giorno del suo compleanno. Composta da Domenico Nardo, questa traccia rappresenta un ricordo personale e un omaggio musicale alla figura di Rachele, simbolo di unità familiare e di valori condivisi. Un dono che unisce emozione e significato, patrimonio di ricordo e di musica.

Un compleanno che si trasforma in un gesto di profonda memoria e amore. In occasione del suo compleanno, Domenico Nardo ha ricevuto un regalo speciale: una canzone intitolata “Rachele”, dedicata alla figura di Rachele Nardo, simbolo di affetto familiare, unità e luce condivisa. Il brano, provato nei giorni scorsi in sala di registrazione, è attualmente in fase di bozza ma viene già descritto come intenso e commovente. A firmarlo sono Nicola Lico e Giulia Todaro, coautrice e interprete dalla “voce meravigliosa”, oltre che alunna del corso musicale del Liceo Capialbi e studentessa dello stesso Domenico Nardo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Un dono che diventa memoria e musica: nasce “Rachele”, la canzone dedicata a Rachele Nardo Leggi anche: Nicola Lico dedica una canzone a Rachele: commovente incontro a casa della famiglia Nardo Leggi anche: Aperta la Campagna di Adesione Soci 2026 per l’Associazione Rachele Nardo Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Un dono che diventa memoria: un omaggio a Pier Paolo Pasolini; Un dono che diventa patrimonio: alla LNI Follonica i libri e gli strumenti di Mario Tornabene; Lions Club, la visita del governatore diventa un dono: raccolti fondi per le Cucine Popolari; La pace nella tensione del tempo. Grazie Marinella: un dono che diventa curaAlla Casa di Cura San Francesco, la generosità di Marinella Gavazzi si traduce in nuove carrozzine per i pazienti del reparto di Riabilitazione Nei giorni scorsi sono arrivate nuove carrozzine alla ... bergamonews.it Quando la Cucina diventa Arte: Un dono che arriva al cuore Ci sono momenti che ci lasciano senza parole, e quello vissuto ieri sera è stato uno di questi. In occasione dell'insediamento del nostro nuovo CEO, abbiamo ricevuto un omaggio che ci ha letter - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.