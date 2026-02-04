Leverano la memoria che diventa racconto con Un tram per la vita

Leverano si prepara a ricordare con un evento speciale. Il Comune ha organizzato una presentazione del libro “Un tram per la vita”, scritto da Tea Ranno. Il romanzo si ispira alla storia vera di Emanuele Di Porto e ripercorre momenti di memoria che diventano racconto. L’appuntamento si inserisce nelle iniziative per la Giornata della Memoria 2026, con l’obiettivo di far riflettere e coinvolgere la comunità su temi di storia e memoria.

