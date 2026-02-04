Leverano la memoria che diventa racconto con Un tram per la vita
Leverano si prepara a ricordare con un evento speciale. Il Comune ha organizzato una presentazione del libro “Un tram per la vita”, scritto da Tea Ranno. Il romanzo si ispira alla storia vera di Emanuele Di Porto e ripercorre momenti di memoria che diventano racconto. L’appuntamento si inserisce nelle iniziative per la Giornata della Memoria 2026, con l’obiettivo di far riflettere e coinvolgere la comunità su temi di storia e memoria.
LEVERANO - Nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata della Memoria 2026, il Comune di Leverano promuove un momento di riflessione e approfondimento culturale con la presentazione del libro “Un tram per la vita” di Tea Ranno, romanzo ispirato alla storia vera di Emanuele Di Porto, tra.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondimenti su Leverano Memoria
S’Istoria Infinida – Il nuovo spettacolo dei Tazenda tra musica, racconto e un libro che diventa memoria viva
Su Noi Magazine la Giornata della Memoria che diventa impegno nel dialogo con i giovani: adesso i testimoni siamo noi!
Noi Magazine torna in edicola con un’edizione speciale dedicata alla Giornata della Memoria.
Ultime notizie su Leverano Memoria
Leverano di…Pinta: nuovi percorsi tra birra e territorioTre nuovi appuntamenti di Leverano di…Pinta: tour culturali e degustazioni per raccontare Leverano attraverso la storia e la birra artigianale. pintamedicea.com
In occasione della Giornata della Memoria 2026, il Comune di Leverano promuove un momento di riflessione e approfondimento culturale con la presentazione del libro "Un tram per la vita" di Tea Ranno. Il romanzo racconta una storia vera di salvezza e - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.