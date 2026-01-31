Forza Italia si divide ancora. Da un lato i sostenitori che considerano gli esposti come una vittoria, una medaglia per il partito. Dall’altro chi preferisce negoziare e abbassare i toni. Tra le parole di chi difende le azioni e chi invita alla prudenza, la discussione resta aperta.

"Tante questioni sono state sollevate grazie ai nostri esposti e segnalazioni. Non lo vedo un errore, anzi ritengo siano una medaglia per il partito". "Preferisco portare avanti un’idea e cercare anche di negoziarla per arrivare a soluzioni migliori". Scintille in Forza Italia dopo le ricostruzioni e le dichiarazioni di questi giorni sulla doppia anima nel partito: una più radicale, l’altra più trattativista. A margine della conferenza sul Sì al referendum sulla Giustizia, il vicecoordinatore regionale Antonio Platis e il segretario provinciale Piergiulio Giacobazzi hanno articolato la loro visione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forza Italia ha due anime, scintille: "I nostri esposti sono una medaglia". Ma c’è chi frena: "Meglio negoziare"

