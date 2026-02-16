Un bambino con il cuore bruciato, secondo i medici, può ancora essere sottoposto a un intervento oggi, ma domani potrebbe cambiare la sua condizione. La mamma del piccolo, ricoverato da due mesi al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore danneggiato, dice che suo figlio è un vero guerriero. La situazione resta critica, ma i medici monitorano attentamente le sue condizioni, valutando ogni possibile passo.

Il bimbo ricoverato in gravissime condizioni da due mesi al Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato «oggi sarebbe ancora operabile, qualora ci fosse la disponibilità di un organo; domani i medici faranno una nuova valutazione». Lo ha riferito la mamma del bambino dopo aver parlato con i sanitari del Monaldi. I medici del Monaldi: «Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione» «Le sue condizioni sono stazionarie», dice Patrizia dopo aver parlato con i medici al termine della loro riunione, conclusa confermando che oggi il piccolo sarebbe operabile in caso di disponibilità di un nuovo organo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bimbo con cuore bruciato, i medici: «Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione». La mamma: «Mio figlio è un guerriero»

La mamma del bambino trapiantato a Napoli ha raccontato che suo figlio, in condizioni molto critiche dopo il ricevimento del cuore

Patrizia Mercolino denuncia che le false notizie sull’intervento di suo figlio nascono da bugie diffuse dai medici, che secondo lei conoscevano fin dall’inizio i problemi sorti durante l’operazione.

Bimbo con cuore bruciato, medici del Monaldi: «Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.