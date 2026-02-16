Bimbo con cuore bruciato i medici | Oggi ancora operabile domani nuova valutazione La mamma | Mio figlio è un guerriero
Un bambino con il cuore bruciato, secondo i medici, può ancora essere sottoposto a un intervento oggi, ma domani potrebbe cambiare la sua condizione. La mamma del piccolo, ricoverato da due mesi al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore danneggiato, dice che suo figlio è un vero guerriero. La situazione resta critica, ma i medici monitorano attentamente le sue condizioni, valutando ogni possibile passo.
Il bimbo ricoverato in gravissime condizioni da due mesi al Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato «oggi sarebbe ancora operabile, qualora ci fosse la disponibilità di un organo; domani i medici faranno una nuova valutazione». Lo ha riferito la mamma del bambino dopo aver parlato con i sanitari del Monaldi. I medici del Monaldi: «Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione» «Le sue condizioni sono stazionarie», dice Patrizia dopo aver parlato con i medici al termine della loro riunione, conclusa confermando che oggi il piccolo sarebbe operabile in caso di disponibilità di un nuovo organo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
La mamma del bimbo trapiantato a Napoli: “È un guerriero, il cuore deve arrivare”. Lunedì nuova valutazione dei medici
La mamma del bambino trapiantato a Napoli ha raccontato che suo figlio, in condizioni molto critiche dopo il ricevimento del cuore
Bimbo con cuore ?bruciato?, la madre Patrizia Mercolino: «Bugie sull?intervento. Mio figlio può ancora avere un cuore nuovo»
Patrizia Mercolino denuncia che le false notizie sull’intervento di suo figlio nascono da bugie diffuse dai medici, che secondo lei conoscevano fin dall’inizio i problemi sorti durante l’operazione.
Bimbo con cuore bruciato, medici del Monaldi: «Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione»
Argomenti discussi: Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Il bimbo con il cuore bruciato resta in lista. I medici: Condizioni gravi, ma stabili; Bimbo con cuore bruciato, il legale: Per ospedale Bambino Gesù non è più trapiantabile; il bimbo del cuore bruciato non è più trapiantabile: il verdetto dei medici dell'ospedale Bambin Gesù.
Bimbo con cuore bruciato, i medici: «Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione». La mamma: «Mio figlio è un guerriero»Il bimbo ricoverato in gravissime condizioni da due mesi al Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato «oggi sarebbe ancora operabile, qualora ci fosse ... ilmessaggero.it
Bimbo con il cuore bruciato, i medici: Emorragia e infezione in corsoAllo stato attuale non si ravvisano indicazioni a procedere a un nuovo trapianto cardiaco. Lascia poche speranze la consulenza dei medici dell’ospedale Bambino Gesù di Roma sul caso del bimbo di due ... tpi.it
Campi Flegrei. . BIMBO CON CUORE BRUCIATO, DANNEGGIATI RENI E POLMONI, OGGI VERTICE AL MONALDI - facebook.com facebook
Il cuore «bruciato» impiantato al bimbo di Napoli viaggiò in un comune box di plastica | Contatti con Milano per un organo artificiale x.com