I cento anni della De Amicis | Una scuola che ha attraversato il tempo senza restarne prigioniera

Nel 1925, l’inaugurazione della scuola primaria “Edmondo De Amicis” di Ancona segnò un importante momento per la città, allora diversa nel suo tessuto sociale e urbano. Con il passare degli anni, l’edificio ha mantenuto il suo ruolo di punto di riferimento educativo, attraversando un secolo di storia senza perdere la propria identità. Questo anniversario rappresenta un’occasione per riflettere sulla continuità e l’evoluzione di un’istituzione che ha saputo restare al passo con i tempi.

ANCONA – Nel 1925, quando l'edificio della Scuola primaria "Edmondo De Amicis" di corso Amendola veniva inaugurato, Ancona era una città diversa. La scuola un mondo tutto da costruire e l'idea di innovazione educativa aveva contorni ancora lontani. Cent'anni dopo, quella stessa scuola non è solo.

