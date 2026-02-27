Servono tre punti per il morale e per la classifica | la Life365eu a Modena per rilanciarsi

Sabato alle 18, la Life365.eu di Modena affronterà una partita decisiva per la corsa salvezza. La sfida si svolgerà in casa e rappresenta un'occasione importante per migliorare la posizione in classifica e rafforzare il morale della squadra. La partita si inserisce in un momento cruciale della stagione, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali.

Una sconfitta, al contrario, varrebbe per Modena, oggi penultima, l’aggancio alle forlivesi che sarebbero così trascinate ancora più a fondo Sarà una sfida fondamentale per la corsa salvezza quella che, sabato alle ore 18, attende la Life365.eu che, sul campo dell’Anderlini Modena, dovrà provare a conquistare tre punti di platino per il morale e per la classifica. In caso di successo, infatti, Folli e compagne allungherebbero sulle ultime due della classe, ben posizionandosi in vista delle prossime due sfide contro Cesena e Riccione che diranno molto nella corsa al quintultimo posto che vale la salvezza. Una sconfitta, al contrario, varrebbe per Modena, oggi penultima, l’aggancio alle forlivesi che sarebbero così trascinate ancora più a fondo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

