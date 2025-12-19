Life365eu serata decisiva a Reggio Emilia | in palio punti importanti per la salvezza

Sabato sera alle 20, Life365.eu affronta il Centro Volley Reggiano a Reggio Emilia in una sfida decisiva per la salvezza. Un match fondamentale che potrebbe segnare il destino della squadra nel campionato 2025. La tensione è alta e l’obiettivo è ottenere punti preziosi in un incontro che promette emozioni e spettacolo. Non perdere questa importante appuntamento, un momento chiave della stagione.

Ultima gara del 2025 per la Life365.eu che, sabato sera alle 20 sarà di scena sul campo di Reggio Emilia, per affrontare le padrone di casa del Centro Volley Reggiano. Sarà una sfida fondamentale per le ragazze di coach Nello Caliendo, che dopo l'affermazione contro Valdarno dello scorso weekend.

