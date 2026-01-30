Ai in arrivo una norma sulle autorizzazioni per costruire data center
L’Italia si prepara a introdurre una nuova regola per le autorizzazioni dei data center. Con l’aumento dell’uso dell’intelligenza artificiale, il governo vuole semplificare le procedure e garantire un maggiore controllo. La norma dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, mentre le aziende si preparano a investire in nuove infrastrutture.
Sull’onda della diffusione dell’ intelligenza artificiale (Ai) è in arrivo una norma sulle autorizzazioni per costruire i data center. L’annuncio è del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin che – a margine di un evento a Torino – ha parlato della necessità di conciliare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la sostenibilità ambientale. “Usciremo a giorni con una norma che regolamenta le procedure di permitting ” per la costruzione dei data center – osserva Pichetto – questo perché “i data center sono grandi consumatori di energia ma anche grandi produttori di calore. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Ai DataCenter
Open AI gioca ad alto rischio con Trump: richiesti miliardi in aiuti pubblici per i data center AI (c’è in ballo il vantaggio tecnologico)
Autorizzazioni, norma anti veti per tutte le opere pubbliche
Le autorizzazioni per le opere pubbliche devono ricevere un parere entro 30 giorni, o 45 in caso di tutela ambientale, paesaggistica, culturale, salute o sicurezza.
Modern Apache vs. 1944 Germany: The Winter Ghost (Full Audiobook)
Ultime notizie su Ai DataCenter
Argomenti discussi: AI e copyright, Londra cambia rotta dopo le proteste: più tutele in arrivo; Gemini prende il microfono: in arrivo la creazione di brani musicali con l'AI; Dario Amodei di Anthropic avverte: l’intelligenza artificiale avanzata potrebbe sfuggire al controllo umano; Amazon: mail ai dipendenti, partita per errore, fa capire che sono in arrivo molti licenziamenti.
HONOR conferma l'arrivo in Italia di Magic 8 Pro e lancia una campagna natalizia dedicata alla fotografia AIGrazie all'intelligenza artificiale è possibile trasformare scatti imperfetti in quelli che HONOR definisce un vero e proprio Miracolo di Natale. Il segreto è rappresentato da AI Photo Agent, ... hwupgrade.it
Rossini TV. . MIGRANTI E ASILO: PESARO ACCENDE I RIFLETTORI SULLA RIVOLUZIONE NORMATIVA IN ARRIVO facebook
Milano: Salvini, sbagliato indagare agente, in arrivo norma per evitarlo. cosi Salvini sui social. #lapresse #salvini #Cronaca "Durante un controllo antidroga nella periferia di Milano un nordafricano, irregolare e con vari precedenti, si avvicina puntando una pist x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.