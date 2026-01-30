ai in arrivo una norma sulle autorizzazioni per costruire data center

L’Italia si prepara a introdurre una nuova regola per le autorizzazioni dei data center. Con l’aumento dell’uso dell’intelligenza artificiale, il governo vuole semplificare le procedure e garantire un maggiore controllo. La norma dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, mentre le aziende si preparano a investire in nuove infrastrutture.

Sull’onda della diffusione dell’ intelligenza artificiale (Ai) è in arrivo una norma sulle autorizzazioni per costruire i data center. L’annuncio è del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin che – a margine di un evento a Torino – ha parlato della necessità di conciliare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la sostenibilità ambientale. “Usciremo a giorni con una norma che regolamenta le procedure di permitting ” per la costruzione dei data center – osserva Pichetto – questo perché “i data center sono grandi consumatori di energia ma anche grandi produttori di calore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Le autorizzazioni per le opere pubbliche devono ricevere un parere entro 30 giorni, o 45 in caso di tutela ambientale, paesaggistica, culturale, salute o sicurezza.

