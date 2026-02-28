La gara dal Messina a Paternò Daspo per nove tifosi locali | alcuni giovanissimi

Durante la partita tra Paternò e Messina dello scorso 1 febbraio, alcuni tifosi locali si sono resi protagonisti di contestazioni all’interno dello stadio “Falcone Borsellino”. La polizia di Stato ha identificato nove supporter del Paternò Calcio, tra cui alcuni giovanissimi, e ha disposto per loro un Daspo. La misura riguarda i tifosi coinvolti nei disordini verificatisi durante l’incontro di campionato di serie D, girone I.

La polizia di Stato ha individuato i tifosi del Paternò Calcio che, nelle scorse settimane, si sono resi protagonisti di alcune contestazioni all'interno dello stadio "Falcone Borsellino", durante la partita Paternò-Messina dello scorso 1 febbraio, valevole per il campionato di serie D, girone I.