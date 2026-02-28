Fumogeni in campo per contestare il Paternò daspo per nove tifosi | alcuni sono minori

Durante la partita Paternò-Messina del 1 febbraio allo stadio “Falcone Borsellino”, alcuni tifosi del Paternò hanno utilizzato fumogeni per contestare la squadra avversaria. La polizia di Stato ha identificato nove supporter coinvolti, alcuni dei quali sono minorenni, e ha emesso per loro un daspo. L’episodio si è verificato nel contesto di tensioni durante la gara di serie D.

Nel corso degli ultimi mesi si è registrata una vera e propria frattura tra la tifoseria e l’attuale proprietà del club calcistico, con un susseguirsi di contestazioni violente durante gli incontri La polizia di Stato ha individuato i tifosi del Paternò Calcio che, nelle scorse settimane, si sono resi protagonisti di alcune contestazioni all’interno dello stadio “Falcone Borsellino”, durante la partita Paternò-Messina dello scorso 1 febbraio, valevole per il campionato di serie D, girone I. Nove gli ultras identificati, tra cui alcuni giovanissimi, che, a più riprese, hanno acceso fumogeni sugli spalti della tribuna B lanciandone alcuni in campo mentre era in corso l'incontro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

