la fretta dei nostri giovani arbolino dentro o fuori pini sogna il colpaccio

La stagione 2026 di Moto2 e Moto3 vede poche presenze della scuola italiana, con alcuni piloti in corsa e altri ancora in attesa di conferme. Tra questi, ci sono giovani che si affacciano al mondo delle corse e altri che si trovano in bilico tra opportunità e incertezza. La situazione si fa notare per la scarsa partecipazione e le sfide di alcuni talenti italiani nel panorama motoristico.

Diciamolo apertamente: la scuola italiana al via della stagione 2026 di Moto2 e Moto3 non è molto frequentata. E questo, dicendolo altrettanto apertamente, non è un gran segnale. La ragione è semplice: nelle classi ’piccole’ del Mondiale devono, dovrebbero esserci e ci sono i talenti della MotoGp che verrà, quella del futuro, e il fatto che tra Moto2 e Moto3 i portabandiera dell’Italia siano appena sei (sì, proprio e solo sei) dice chiaramente che la scuola tricolore non è un bacino esaltante. Cominciamo dalla Moto2. Tony Arbolino (Red Fantic Racing) va ad affrontare un anno da dentro o fuori. Insomma, o nel 2026 s’inventa una stagione da protagonista, oppure il periodo dei sogni sarà finito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In Moto2 troviamo i tre telaisti nelle prime tre posizioni: Kalex, Forward e Boscosuro. Inciampo per David Alonso, 22° e costretto alla Q1. Male anche Arbolino: solo 19°. Lunetta esordisce in 21a posizione - facebook.com facebook

Moto2, Manuel Gonzalez svetta nelle pre-qualifiche a Buriram. Vietti in Q2, Arbolino lontano - x.com