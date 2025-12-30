Il fine settimana del 3 e 4 gennaio 2026 offre l’opportunità di visitare gratuitamente i Musei civici di Parma. Tra esposizioni, laboratori artistici e presentazioni presso la Pinacoteca Stuard, i visitatori possono approfondire il patrimonio culturale della città. Un’occasione per scoprire le collezioni e partecipare ad attività pensate per tutti, in un contesto culturale accessibile e stimolante.

Sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026 sono in programma nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard. Le attività, per bambine, bambini e persone adulte, sono realizzate dal personale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - I musei civici e le mostre organizzate dal Comune: il programma del week end

Leggi anche: Musei civici, le indicazioni del week end

Leggi anche: Musei civici, il programma per il 26 dicembre e per il week end

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pesaro celebra Ferruccio Mengaroni (1875 - 1925); Macerata: Lia Drei e Francesco Guerrieri | Punti di vista tra percezione e figura; Padova Cultura Eventi, gli appuntamenti della settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026; Mostre e Musei da Visitare a Milano durante il Natale e Capodanno.

I musei civici e le mostre organizzate dal Comune: il programma del week end - Sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026 sono in programma nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stu ... parmatoday.it