I musei civici e le mostre organizzate dal Comune | il programma del week end
Il fine settimana del 3 e 4 gennaio 2026 offre l’opportunità di visitare gratuitamente i Musei civici di Parma. Tra esposizioni, laboratori artistici e presentazioni presso la Pinacoteca Stuard, i visitatori possono approfondire il patrimonio culturale della città. Un’occasione per scoprire le collezioni e partecipare ad attività pensate per tutti, in un contesto culturale accessibile e stimolante.
Sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026 sono in programma nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard. Le attività, per bambine, bambini e persone adulte, sono realizzate dal personale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
