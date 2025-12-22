corso gratuito di autodifesa e offre tutto quanto il comune

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 22 dicembre 2025 – Fornire strumenti pratici per aumentare la consapevolezza personale, prevenire situazioni di rischio e apprendere tecniche di autodifesa efficaci. Sono questi gli obiettivi del corso gratuito di autodifesa personale ( Krav Maga ) promosso dall’Amministrazione comunale di Castiglione. Saranno 12 lezioni, dal 10 gennaio al 28 marzo, aperte a persone con età compresa fra i 12 e i 90 anni. Un’iniziativa che punta a migliorare la sicurezza e il benessere dei cittadini. “Abbiamo deciso di regalare a tutti i residenti della nostra comunità – dice la sindaca Elena Nappi – un corso di autodifesa perché la sicurezza personale è essenziale per vivere con tranquillità ogni esperienza quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

