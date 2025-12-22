Corso gratuito di autodifesa E offre tutto quanto il Comune

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 22 dicembre 2025 – Fornire strumenti pratici per aumentare la consapevolezza personale, prevenire situazioni di rischio e apprendere tecniche di autodifesa efficaci. Sono questi gli obiettivi del corso gratuito di autodifesa personale ( Krav Maga ) promosso dall’Amministrazione comunale di Castiglione. Saranno 12 lezioni, dal 10 gennaio al 28 marzo, aperte a persone con età compresa fra i 12 e i 90 anni. Un’iniziativa che punta a migliorare la sicurezza e il benessere dei cittadini. “Abbiamo deciso di regalare a tutti i residenti della nostra comunità – dice la sindaca Elena Nappi – un corso di autodifesa perché la sicurezza personale è essenziale per vivere con tranquillità ogni esperienza quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

corso gratuito di autodifesa e offre tutto quanto il comune

© Lanazione.it - Corso gratuito di autodifesa. E offre tutto quanto il Comune

Leggi anche: Foiano della Chiana: torna il corso gratuito di autodifesa per le donne

Leggi anche: 'Donne in-Difesa', torna nella palestra il corso gratuito di autodifesa femminile a Cesenatico

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

CORSI GRATUITI DI AUTODIFESA 2026; Corso gratuito di autodifesa a Bondeno; Un corso gratuito di autodifesa per tutti: l'iniziativa del Comune per migliorare sicurezza e benessere; Un corso di autodifesa per tutte le età offerto dal Comune.

corso gratuito autodifesa offreAutodifesa e prevenzione, il Comune promuove un corso gratuito di Krav Maga - Fornire strumenti pratici per aumentare la consapevolezza personale, prevenire situazioni di rischio e apprendere tecniche di autodifesa efficaci. corrieredimaremma.it

corso gratuito autodifesa offreIl Comune promuove un corso gratuito di autodifesa personale: come partecipare - Sono questi gli obiettivi del corso gratuito di autodifesa personale (Krav Maga) promosso dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia. grossetonotizie.com

corso gratuito autodifesa offreUn corso gratuito di autodifesa per tutti: l’iniziativa del Comune per migliorare sicurezza e benessere - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Fornire strumenti pratici per aumentare la consapevolezza personale, prevenire situazioni di rischio e apprendere tecniche di autodifesa efficaci. msn.com

Al via il corso gratuito di difesa personale femminile

Video Al via il corso gratuito di difesa personale femminile

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.