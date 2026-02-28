La fermata saltata e lo schianto Il 9 fuori dai binari | due vittime

Alle 16.12 di ieri pomeriggio, un treno è uscito dai binari poco prima di arrivare alla fermata, causando due vittime. L’incidente si è verificato in una zona di traffico intenso, dove le persone si spostano tra caffè e aperitivi, in un giorno come tanti altri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

L'incidente in viale Vittorio Veneto. Morti un 60enne milanese e un senegalese, 48 feriti, uno grave. Aperto fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose Erano le 16.12 precise di un pomeriggio, quello di ieri, che sembrava come tanti altri, con il traffico che scorre pigro e i milanesi che corrono tra un caffè e l'aperitivo. Poi, in viale Vittorio Veneto, all'angolo con via Lazzaretto, nel cuore elegante di Porta Venezia, l'inferno si è materializzato in un istante. Un tram della linea 9 uno di quei moderni Tramlink bidirezionali lunghi 25 metri, entrati da poco in servizio ha deragliato a tutta velocità senza... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Milano, il conducente del tram 9 racconta: ‘Malore, fermata saltata e lo scambio non attivato’Il tram 9 di Milano deragliato oggi pomeriggio, 27 febbraio, in viale Vittorio Veneto, causando due morti e quasi cinquanta feriti, ha finalmente una...

Arte fuori dalle sbarre. La fermata M4 Sforza Policlinico avrà due murales realizzati dai detenuti di OperaMilano, 11 febbraio 2026 – Come si può unire inclusione sociale, innovazione estetica e rigenerazione urbana in un progetto che sia sotto gli occhi...

