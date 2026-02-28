Dopo quattro anni dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, si evidenziano divergenze tra le posizioni di Schlein e Meloni sulla questione ucraina. Schlein si è distanziata dalla linea di sostegno alla libertà dell'Ucraina adottata dalla premier, mentre Meloni ha mantenuto una posizione di supporto. La discussione riguarda soprattutto il ruolo dell'Italia nel conflitto e le modalità di assistenza all'Ucraina.

Il Pd, oggi, i voti sul sostegno all'Ucraina non li ha fatti mancare, ma la timidezza del Pd su questo fronte, da parte della segretaria, cozza con l'approccio della presidente del Consiglio I quattro anni dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia hanno offerto agli osservatori molti spunti di riflessione. Uno finora è stato sottovalutato e riguarda la forza con cui il principale partito del paese, Fratelli d'Italia, ha scelto di ricordare con forza che non stare dalla parte dell'Ucraina, oggi, significa non stare dalla parte della difesa della libertà. Lo scorso 24 febbraio, giorno dell'anniversario, Fratelli d'Italia ha scelto di mandare un messaggio forte di condanna del putinismo, e dei suoi derivati, organizzando al Senato un convegno interessante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La distanza di Schlein dalla battaglia a difesa della libertà dell'Ucraina di Meloni

Sondaggi politici: da Meloni a Schlein e Conte, ecco come i partiti tentano di consolidare la propria base in vista della battaglia referendariaCon l'avvicinarsi del referendum sulla riforma di Nordio, ormai distante appena sei mesi, si infuoca il clima politico italiano.

Meloni-Schlein, duello a distanza. La premier: "Il campo largo lo abbiano riunito noi". La segretaria Pd: "Lei campionessa di incoerenza"Roma, 14 dicembre 2025 – Confronto sì, ma a distanza, tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein.

