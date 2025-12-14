Meloni-Schlein duello a distanza La premier | Il campo largo lo abbiano riunito noi La segretaria Pd | Lei campionessa di incoerenza

Il confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein si svolge a distanza, mentre entrambe affrontano temi decisivi per il futuro politico italiano. Meloni, chiudendo l'evento di Atreju, e Schlein, intervenendo all'assemblea del Pd, rappresentano due anime della politica italiana che si confrontano in modo indiretto, riflettendo le tensioni e le divisioni in corso.

Roma, 14 dicembre 2025 – Confronto sì, ma a distanza, tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Nel momento in cui la prima chiude la nove giorni di Atreju, la seconda parla all' assemblea del Pd. E se la premier lancia frecciate (" il presunto campo largo lo abbiamo riunito noi e l'unica che non si è presentata è quella che dovrebbe federarli"), la segretaria dem la accusa di essere una "campionessa di incoerenza" di cui oramai "sfuma la propaganda". Insomma il ‘botta e risposta’ alla fine c’è, ma non dallo stesso palco. Atreju: sì, è mancato il confronto. Ma a sinistra. Meloni tra ironia, rapporti Usa-Ue e programma. Quotidiano.net

Meloni e Schlein, il weekend del duello (a distanza) - Atreju e l’assemblea Pd diventano controprogrammazione simbolica. tg24.sky.it