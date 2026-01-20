Sondaggi politici | da Meloni a Schlein e Conte ecco come i partiti tentano di consolidare la propria base in vista della battaglia referendaria

Con il referendum sulla riforma di Nordio previsto tra sei mesi, il panorama politico italiano si sta intensificando. Partiti come Meloni, Schlein e Conte adottano strategie diverse per rafforzare il proprio consenso e prepararsi alla sfida referendaria. In questo contesto, i sondaggi politici offrono uno sguardo sul sentiment dell'elettorato e sui possibili sviluppi futuri, evidenziando le dinamiche in atto nella scena politica nazionale.

Con l'avvicinarsi del referendum sulla riforma di Nordio, ormai distante appena sei mesi, si infuoca il clima politico italiano. I sondaggi politici, gli ultimi aggiornati a oggi 20 gennaio, fotografano un'Italia ancora prudente, ma sempre più attenta ai segnali che arrivano dai partiti, soprattutto in vista della consultazione popolare sulla Giustizia che potrebbe ridefinire equilibri e strategie. Al centro della scena resta Giorgia Meloni, che continua a lavorare sul consolidamento del consenso di Fratelli d'Italia e sul mantenimento della stabilità dell'esecutivo di centrodestra, mentre le opposizioni tentano di intercettare un elettorato che appare sempre più mobile e meno fidelizzato rispetto al passato.

