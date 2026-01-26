Il candidato sindaco Costantini | Sulla sicurezza il centrodestra ha fallito La città è fuori controllo

Il candidato sindaco Costantini evidenzia come, secondo lui, il centrodestra abbia fallito nella gestione della sicurezza cittadina. Descrive la città come “fuori controllo” e in piena emergenza, facendo riferimento a recenti episodi di violenza, tra cui un accoltellamento e una lite in piazza Santa. Queste situazioni sollevano preoccupazioni sulla sicurezza e sulla necessità di interventi concreti per garantire l’ordine pubblico.

Una città "fuori controllo e in piena emergenza". A dirlo è il candidato sindaco Carlo Costantini parlando già solo degli episodi degli ultimi giorni e in particolare dell'accoltellamento di cui vittima è stato un ristoratore all'ingresso del suo locale, e alla lite ripresa in piazza Santa Caterina da Siena. Episodi che si sono consumati in pieno centro, sottolinea. "Giorno dopo giorno, a Pescara viviamo un preoccupante aumento degli episodi di criminalità e di delinquenza: la città è fuori controllo e in piena emergenza – ribadisce -. Furti, aggressioni e situazioni di degrado alimentano un senso di insicurezza diffuso, che non può più essere minimizzato.

