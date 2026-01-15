Nuovo ponte Borgo Santa Maria i progetti pronti entro un mese

Entro un mese saranno pronti i primi progetti per il nuovo ponte di Borgo Santa Maria, danneggiato da un incendio ad agosto. La struttura, inizialmente chiusa al traffico, è stata successivamente riaperta a senso unico per le auto. L’intervento mira a ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura, garantendo sicurezza e accessibilità alla zona.

Entro un mese saranno disponibili i primi progetti per il nuovo ponte di borgo Santa Maria, infrastruttura colpita ad agosto da un violento incendio e che è stata prima chiusa al traffico, poi riaperta a senso unico solo per le auto. È quanto emerso da una riunione che si è tenuta presso il dipartimento Mobilità e trasporti del Comune di Latina, in vista della realizzazione del nuovo ponte, e a cui erano presenti anche il sindaco Matilde Celentano, l’assessore ai Trasporti e Viabilità Gianluca Di Cocco e il presidente della commissione urbanistica Roberto Belvisi, oltre ai tecnici del dipartimento ospitante, del dipartimento Manutenzioni, di Astral, dei rappresentanti del Comando della Polizia locale e del gestore del servizio di trasporto pubblico locale e del Cotral. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

