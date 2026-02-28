I sindacati sono in allarme per la situazione della Hoepli di Milano, storica libreria e casa editrice, che rischia di chiudere a causa di una crisi finanziaria. La discussione riguarda le difficoltà economiche che minacciano la continuità dell’attività e coinvolgono i dipendenti, che chiedono interventi urgenti per salvaguardare il patrimonio culturale e occupazionale. La questione è al centro di un acceso confronto tra le parti coinvolte.

Sindacati sul piede di guerra per salvare la storica libreria e casa editrice Hoepli di Milano. In un recente incontro - spiegano Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil e la Rsa - "la proprietà non ha risposto alle sollecitazioni sindacali in merito alle strategie da mettere in campo a ripresa delle normali attività, requisito indispensabile per l’autorizzazione della cassa integrazione ordinaria". I lavoratori hanno poi preso atto di una "situazione estremamente critica" e hanno così deciso che "in queste condizioni di incertezza, non sarà possibile siglare un accordo di cassa integrazione ordinaria il prossimo 3 marzo". Per quella data è previsto infatti un nuovo aggiornamento del tavolo sindacale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La crisi della Hoepli: "La speculazione non fermi la cultura"

La crisi della Hoepli: "Salviamo un simbolo"

La casa editrice Hoepli verso la crisi: ipotesi cassa integrazione per i dipendenti (in tutto 89 lavoratori)

