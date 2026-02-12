La casa editrice Hoepli verso la crisi | ipotesi cassa integrazione per i dipendenti in tutto 89 lavoratori

La casa editrice Hoepli di Milano sta affrontando una crisi. Secondo quanto riferiscono i dipendenti, l’azienda ha annunciato l’avvio della cassa integrazione per 89 lavoratori. La notizia ha sorpreso molti, considerando il ruolo storico di Hoepli nel mondo editoriale della città. Al momento, non ci sono altre dettagli, ma l’ipotesi di una riduzione temporanea dei salari ha già suscitato preoccupazioni tra i dipendenti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.