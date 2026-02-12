La casa editrice Hoepli verso la crisi | ipotesi cassa integrazione per i dipendenti in tutto 89 lavoratori
La casa editrice Hoepli di Milano sta affrontando una crisi. Secondo quanto riferiscono i dipendenti, l’azienda ha annunciato l’avvio della cassa integrazione per 89 lavoratori. La notizia ha sorpreso molti, considerando il ruolo storico di Hoepli nel mondo editoriale della città. Al momento, non ci sono altre dettagli, ma l’ipotesi di una riduzione temporanea dei salari ha già suscitato preoccupazioni tra i dipendenti.
La storica casa editrice Ulrico Hoepli, fra simboli del panorama culturale milanese, avrebbe comunicato ai dipendenti l’inizio della cassa integrazione (in totale 89 lavoratori). Lo riferiscono Il Corriere della Sera e Repubblica. Il sindacato Fistel Cisl dice a quest’ultima che la richiesta è.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Si sgretola il mito della casa editrice Hoepli: ipotesi liquidazione, i 100 dipendenti in cassa integrazione. A rischio anche l'archivio
La casa editrice Hoepli di Milano rischia di chiudere i battenti.
