La libreria Hoepli di Milano, simbolo storico dell’editoria italiana, rischia di chiudere i battenti dopo oltre 150 anni di attività, a causa di gravi problemi finanziari che hanno portato l’azienda a una difficile situazione di insolvenza.

Dopo oltre 150 anni di storia si apre una pesante crisi per la casa editrice Hoepli, che ha la sua sede con annessa libreria nella via del centro di Milano intitolata all’editore Ulrico Hoepli. L’azienda ha formalizzato ai sindacati la richiesta di cassa integrazione ordinaria per l’intero organico, circa 85 dipendenti, con una durata iniziale prevista di tredici settimane, mentre incombe lo spettro della liquidazione e dell’epilogo per un pilastro del patrimonio culturale nazionale. Sono giorni segnati quindi dalla preoccupazione per i dipendenti, rilanciata dai sindacati che chiedono all’azienda chiarezza sul futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La crisi della Hoepli: "Salviamo un simbolo"

La casa editrice Hoepli di Milano sta affrontando una crisi.

Questa mattina a Comacchio si è tenuto un convegno dedicato alla minaccia di estinzione dell’anguilla.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: La casa editrice Hoepli verso la crisi: ipotesi cassa integrazione per i dipendenti (in tutto 89 lavoratori); Hoepli a rischio chiusura: la storica casa editrice verso liquidazione; La crisi della Hoepli: Salviamo un simbolo; La crisi della libreria Hoepli, un futuro tra liquidazione e vendita: a rischio un simbolo di Milano.

Hoepli bilanci solidi ma conflitto interno agita librai e dipendentiHoepli verso la liquidazione: numeri reali e nodi strategiciLa possibile liquidazione volontaria di Hoepli Spa, storica casa editrice e libreria inte ... assodigitale.it

Hoepli, la storica casa editrice di Milano in crisiLa crisi dell'editoria non risparmia nemmeno Hoepli, storica libreria di Milano, che per 150 anni è stata punto di riferimento per numerosi lettori. mam-e.it

Hoepli forse chiude. E mi ha fatto male. Ma questa notizia dice una cosa più grande: non è solo crisi dell’editoria… è cambio di modello. Tradizionale = costi, lentezza, magazzino. Nuovo modello = POD, agilità, contenuti più umani e libro come asset di marketi - facebook.com facebook

Milano, Hoepli in crisi: la storica casa editrice verso la liquidazione. Cassa integrazione per gli 89 dipendenti x.com