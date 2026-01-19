Sanità la Corte dei Conti promuove l’Emilia-Romagna | Benchmark a livello nazionale

La Corte dei Conti ha riconosciuto l’Emilia-Romagna come regione di riferimento nel settore sanitario nazionale. Grazie a un sistema che si distingue per qualità dei servizi, stabilità finanziaria e attrattività, la regione si conferma come esempio virtuoso nel panorama sanitario italiano, offrendo un modello che può essere preso come riferimento per altre aree del paese.

L’Emilia-Romagna si conferma regione “benchmark” per il sistema sanitario nazionale, distinguendosi per qualità dei servizi, solidità finanziaria e capacità di attrarre pazienti da altre parti d’Italia. A certificarlo è la Corte dei Conti, nella relazione al Parlamento sulla gestione dei Servizi sanitari regionali riferita al triennio 2022-2024. Nel dettaglio, nel 2023 l’Emilia-Romagna ha ottenuto punteggi molto elevati in tutte le macroaree monitorate dal nuovo sistema di garanzia (Nsg): 97 punti nella prevenzione, 89 nell’assistenza distrettuale e 92 nell’assistenza ospedaliera. Con un punteggio complessivo di 278, la Regione è stata superata solo dal Veneto, dopo essere risultata la migliore in assoluto nel triennio 2020-2022.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Nella Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sul triennio 2022-2024 emergono disuguaglianze, difficoltà strutturali nelle Regioni in piano di rientro tra cui la Calabria e un aumento della spesa sanitaria pubblica che resta sotto la media europea - facebook.com facebook

Corte dei Conti, Emilia-Romagna 'benchmark' per il sistema sanitario. La regione ha una gestione finanziaria solida e attrae pazienti da altre zone d'Italia #ANSA x.com