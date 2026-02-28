La conferenza stampa di Allegri pre Cremonese-Milan in diretta | LIVE News

Alle ore 15:30, nella sala stampa del centro sportivo di Milanello, Massimiliano Allegri ha tenuto una conferenza stampa in vista della partita tra Cremonese e Milan. Il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti, commentando le scelte della squadra e le aspettative per la prossima sfida. La conferenza è stata trasmessa in diretta e ha attirato l’attenzione dei media presenti sul luogo.

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri (allenatore AC Milan) alla vigilia di Cremonese-Milan (Serie A 2025-2026) News (Getty Images) Siamo in attesa che inizi, alle ore 15:30, nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello, la conferenza stampa dell'allenatore Massimiliano Allegri alla vigilia di Cremonese-Milan. Archiviata la sconfitta interna (0-1) contro il Parma, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato ad un altro delicato impegno di campionato. Domani, domenica 1° marzo, alle ore 12:30, i rossoneri saranno di scena allo 'Zini' contro i padroni di casa della Cremonese di Davide Nicola. Una sfida importante tanto per la zona Champions League, quanto per quella per 'calda', per evitare la retrocessione in Serie B.