La conferenza stampa di Allegri pre Torino-Milan in diretta | LIVE News
Alle ore 12:00, dalla sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello, Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, presenterà in conferenza Torino-Milan di domani sera, 14^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Tudor pre Borussia Dortmund, le possibili scelte di formazione
Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ora è sul mercato, Tudor parla in conferenza stampa verso l’Atalanta
Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, tutte le novità sulla formazione anti Milan
Luciano #Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Napoli: "La maglia della Juventus è stata tessuta per questo, per vincere le partite". - facebook.com Vai su Facebook
Tanti piccoli gesti, da compiere insieme, per sentirsi #SoliMai La conferenza stampa di mister Davide Nicola uscremonese.it/nicola-solo-at… #Cremonese #SerieAEnilive #CremoneseLecce Vai su X
Verso Torino-Milan, tra poco la conferenza di Allegri. Segui la diretta - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Torino- Riporta tuttomercatoweb.com
A breve la conferenza stampa di Max Allegri per Torino-Milan - A breve mister Massimiliano Allegri presenterà in conferenza la sfida di domani sera contro il Torino di Marco Baroni. Come scrive milannews.it
Live, la conferenza stampa di Allegri pre Milan-Lazio - Ecco quanto dichiarato da Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa che precede Torino- Lo riporta msn.com