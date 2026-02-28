La comunità incontra le ' Energie micropolitane' | Peccioli al centro della riflessione

Nella serata di mercoledì 25 febbraio, nella Galleria dei Giganti, si è svolta la presentazione del volume ‘Energie micropolitane’. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti della comunità locale, che hanno ascoltato gli interventi degli autori e assistito alla discussione sul contenuto del libro. L’evento ha coinvolto anche alcuni cittadini e addetti ai lavori presenti in sala.

La cornice della Galleria dei Giganti ha accompagnato, nella serata di mercoledì 25 febbraio, la presentazione del volume 'Energie micropolitane. Da Peccioli risonanze per l'Italia', edito dal Touring Club Italiano. Una partecipazione ampia e sentita, con la presenza di molti cittadini che nel