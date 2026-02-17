Il borgo si racconta Energie micropolitane

Il borgo di Peccioli si trasforma grazie a un progetto chiamato Energie micropolitane, nato per valorizzare le risorse locali e coinvolgere i residenti. La comunità si impegna a sviluppare idee che uniscano cultura, tecnologia e solidarietà, creando nuove opportunità di lavoro e di crescita. In questo modo, il territorio si apre a un futuro più sostenibile e condiviso, senza rinunciare alle proprie radici.

PECCIOLI Quale può essere oggi il ruolo dei territori e delle comunità nel disegnare il futuro del Paese? È possibile immaginare un modello di sviluppo che tenga insieme cultura, innovazione, coesione sociale ed economia, superando la contrapposizione tra grandi metropoli e piccoli centri? Sono queste alcune delle domande al centro di Energie micropolitane. Da Peccioli risonanze per l'Italia, il volume edito da Touring Club Italiano che prende le mosse dall'esperienza di Peccioli per proporre una riflessione più ampia sul valore delle comunità e dei territori intermedi come motori di sviluppo contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il borgo si racconta Energie micropolitane