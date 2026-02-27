PECCIOLI La Galleria dei Giganti ha accompagnato, nella serata del 25 febbraio, la presentazione del volume " Energie micropolitane. Da Peccioli risonanze per l’Italia", edito dal Touring Club Italiano. Una partecipazione ampia, con la presenza di molti cittadini che nel 2024 avevano preso parte ai viaggi a New York, esperienza che ha visto la comunità protagonista per diversi mesi in un importante progetto culturale internazionale. Proprio da quella esperienza è nato un percorso di consapevolezza e riflessione che ha trovato oggi una sintesi nel volume presentato. Il libro non è soltanto il racconto di un’esperienza amministrativa, ma la sistematizzazione di un cammino che ha portato Peccioli a interrogarsi sul proprio ruolo e sulla propria identità, fino a proporre una visione più ampia sul futuro dei territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Energie micropolitane. La comunità protagonista

Il borgo si racconta Energie micropolitanePECCIOLI Quale può essere oggi il ruolo dei territori e delle comunità nel disegnare il futuro del Paese? È possibile immaginare un modello di...

Incentivi alle Energie Rinnovabili 2026: tutte le agevolazioni per imprese, agricoltura e comunità energetiche UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Argomenti discussi: Energie micropolitane. La comunità protagonista.

A Lecce nei Marsi arriva la Comunità Energetica, il sindaco Barile invita i cittadini all’incontro pubblico del 26 FebbraioLecce nei Marsi - L'Amministrazione Comunale di Lecce nei Marsi lancia una sfida concreta al caro-energia. Il sindaco Augusto Barile ha annunciato la nascita di una Comunità Energetica Rinnovabile ... terremarsicane.it

Italica Energia apre a Trasacco e punta su trasparenza e comunità energeticaTRASACCO – Bollette più leggibili, risposte dirette, un luogo reale dove entrare e trovare qualcuno pronto ad ascoltare. È con questo spirito che Italica Energia ha inaugurato ieri il suo primo ... terremarsicane.it