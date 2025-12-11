Fuga spericolata con cocaina e hashish in auto | arrestati due giovani

Due giovani sono stati arrestati a San Giorgio di Nogaro dopo una fuga spericolata in auto, durante la quale hanno cercato di evitare un controllo della polizia locale. Durante l'intervento, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 100 grammi di cocaina bianca e hashish, evidenziando un episodio di illecita attività legata al traffico di sostanze stupefacenti.

Una manovra improvvisa e pericolosa per evitare un controllo della polizia locale: è iniziata così, a San Giorgio di Nogaro, la fuga dei due giovani poi arrestati dalla guardia di finanza con oltre 100 grammi di cocaina bianca. L’episodio è avvenuto nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

