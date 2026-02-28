Durante la serata cover di Sanremo 2026, il duo composto da Ditonellapiaga e Tony Pitony si è aggiudicato la vittoria. La loro esibizione ha ottenuto il punteggio più alto tra le performance in gara. La classifica finale ha visto premiati proprio questi due artisti, che hanno conquistato il primo posto sul palco.

È il tandem composto da Ditonellapiaga e Tony Pitony ad aggiudicarsi la serata cover del Festival di Sanremo 2026. I due si sono esibiti sulle note di "The lady is a tramp". Secondo e terzo posto rispettivamente per Sayf con Mario Biondi e Alex Britti con "Hit the road Jack" e per Arisa e il coro del Teatro Regio di Parma con “Quello che le donne non dicono”. Il risultato è stato sancito da televoto (34%), sala stampa tv e web (33%) e radio (33%). La classifica della serata cover. Ditonellapiaga con Tony Pitony. Sayf con Alex Britti e Mario Biondi. Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma. Bambole di pezza con Cristina D’Avena. Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La classifica della serata cover di Sanremo 2026: vince Ditonellapiaga con Tony Pitony

Ditonellapiaga e Tony Pitony vincono la serata Cover di Sanremo 2026La serata cover del Festival di Sanremo 2026 ha la sua vincitrice: Ditonellapiaga è riuscita ad imporsi tra le altre 29 proposte dei Campioni sulle...

Chi è Tony Pitony, il cantante che duetta con Ditonellapiaga nella serata delle Cover di Sanremo 2026Chi è Tony Pitony, il cantante che duetta con Ditonellapiaga nella serata delle Cover di Sanremo 2026.

Altri aggiornamenti su Tony Pitony.

Temi più discussi: Sanremo 2026, la classifica della quarta serata delle cover (e le top 5 precedenti); Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Serena Brancale, Arisa, Sayf, Luchè e Sal Da Vinci nella top 5; Sanremo, tutte le classifiche delle serate del Festival; Sanremo 2026, la classifica della prima serata. I migliori 5 da Arisa a Ditonellapiaga.

Sanremo 2026, la diretta della quarta serata - Trionfa lo spettacolo con Ditonellapiaga e TonyPitony: la classifica finaleDalla scaletta ufficiale ai super ospiti (a sorpresa), dal vincitore alla classifica finale: la serata dei duetti e delle cover in diretta dall’Ariston stasera 27 febbraio 2026. libero.it

La classifica di Sanremo 2026: quarta serata, Ditonellapiaga con Tony Pitony vince la serata coverEcco la classifica della quarta serata di Sanremo, dedicata alle cover, con le prime 10 posizioni ... corriere.it

Sono DitonellaPiaga e Tony Pitony i vincitori della serata cover del Festival di Sanremo. Al secondo posto Sayf con Alex Britti e Mario Biondi sulle note di Hit the Road Jack. Terza Arisa insieme al Coro del Teatro Regio di Parma con Quello che le donne no x.com

Pagelle della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026: duetti, scelte sorprendenti e omaggi alla musica italiana e internazionale. Da Caterina Caselli a Ditonellapiaga con Tony Pitony, passando per Tommaso Paradiso, Tredici Pietro e J-Ax, voti e giudi - facebook.com facebook