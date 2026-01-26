Santa Croce saluta il carabinieri Giovanni Paonessa | il brigadiere capo va in pensione

Il Comune di Santa Croce sull’Arno ha reso omaggio al brigadiere capo Giovanni Paonessa, che ha concluso la sua carriera nei carabinieri e va in pensione. L’evento, svoltosi lunedì 26 gennaio nella sala consiliare, ha rappresentato un momento di riconoscimento per il servizio prestato e il contributo alla comunità locale.

Un momento di profonda commozione e riconoscimento istituzionale ha avuto luogo lunedì 26 gennaio nella cornice della sala consiliare del Comune di Santa Croce sull'Arno. Il sindaco Roberto Giannoni ha voluto omaggiare ufficialmente il brigadiere capo qualifica speciale Giovanni Paonessa, figura storica della stazione santacrocese dell'Arma dei carabinieri, in occasione del suo congedo per il raggiungimento dell'età pensionabile. Il primo cittadino ha consegnato una targa celebrativa al brigadiere Paonessa come segno di gratitudine per i lunghi anni di onorato servizio prestato a tutela della comunità locale.

