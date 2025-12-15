Il Messaggero Veneto celebra il successo dell’Udinese contro il Napoli, evidenziando il ruolo di Ekkelenkamp, paragonato a Totò Di Natale, grazie al suo gol decisivo. L’articolo analizza l’importanza del contributo del giocatore olandese nel risultato, sottolineando come questa vittoria rafforzi la posizione della squadra in classifica e metta in luce il talento emergente.

© Ilnapolista.it - Messaggero Veneto: Ekkelenkamp alla Totò (Di Natale)

Ekkelenkamp alla Totò, titola il Messaggero Veneto il giorno dopo la vittoria dell’Udinese sul Napoli col suo gol. Il riferimento è a Totò Di Natale, storico attaccante che è stato 12 anni in bianconero. Soprattutto nella ripresa gli uomini di Conte sono stati schiantati dall’Udinese che è dovuta ricorrere alle formule da supermercato per andare in vantaggio. Ne ha dovuti segnare tre per vedersene convalidare uno. E alla fine il gol buono è stato quello di Ekkelenkamp che evidentemente ha il dente avvelenato col Napoli. Segnò anche lo scorso anno, al Maradona, con un tiro bislacco. Oggi ha segnato da fuori area con un tiro che ha ricordato vagamente (vagamente) uno dei due subito da Zoff (friulano) contro l’Olanda nel 1978. Ilnapolista.it

Messaggero Veneto: Ekkelenkamp alla Totò (Di Natale) - Ekkelenkamp alla Totò, titola il Messaggero Veneto il giorno dopo la vittoria dell’Udinese sul Napoli col suo gol. ilnapolista.it