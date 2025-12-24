Istat Pil 2023 | divari Nord-Sud ancora marcati Reggio Calabria fanalino di coda nell’industria
Nel 2023 persistono forti divari territoriali nei livelli di ricchezza prodotta sul territorio nazionale. I dati sui conti economici territoriali confermano una marcata distanza tra le province del Nord e quelle del Mezzogiorno, sia in termini di Pil pro-capite sia nella composizione settoriale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
