Frattesi Juve le mosse del Galatasaray sul centrocampista Cosa filtra da Appiano Gentile e la posizione dei bianconeri

Sul fronte mercato, il Galatasaray ha manifestato interesse per Davide Frattesi, centrocampista della Nazionale e della Juventus. Da Appiano Gentile emergono aggiornamenti sulle trattative e le strategie dei bianconeri, che valutano le opzioni per il futuro del giocatore. In questo scenario, si delineano le mosse del club turco e la posizione della Juventus, in un contesto di possibile cessione o rinnovo.

Frattesi Juve, ecco quali sono le mosse del Galatasaray per il centrocampista della nazionale azzurra. Cosa filtra da Appiano Gentile e la posizione dei bianconeri. La Juve continua a monitorare con estrema attenzione le complesse dinamiche del mercato invernale, pronta a cogliere eventuali occasioni di prestigio per innalzare il livello della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Uno dei profili che rimane costantemente nei radar della dirigenza è quello di Davide Frattesi, la cui situazione è diventata oggetto di forti speculazioni nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, il calciatore non è ancora in partenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juve, le mosse del Galatasaray sul centrocampista. Cosa filtra da Appiano Gentile e la posizione dei bianconeri Leggi anche: Hojbjerg Juve: l’interesse da parte dei bianconeri è reale e concreto, ma da Marsiglia… Cosa filtra sul centrocampista danese Leggi anche: Raspadori Juve, bianconeri ancora in corsa per l’attaccante dell’Atletico Madrid? Cosa filtra sul futuro e le possibili mosse per gennaio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Due strade per convincere l'Inter: le mosse della Juve per arrivare a Frattesi; Inter, il Galatasaray piomba su Frattesi: pronta l’offerta per superare la Juve; Frattesi preferirebbe la Juve nonostante i cinque milioni del Galatasaray; Sky - Il Galatasaray fa sul serio per Frattesi: pronti 35 milioni, la situazione. Inter, Galatasaray in pressing: ma Frattesi aspetta la Juve | CM.IT - Davide Frattesi verso l’addio all’Inter: dall’offensiva del Galatasaray, all’interesse della Juventus dell’estimatore Spalletti ... calciomercato.it

Frattesi, c'è sempre la Juventus: nessuna offerta ufficiale del Galatasaray ma Marotta... - Negli ultimi giorni si era parlato di una trattativa tra Inter e Galatasaray per il giocatore azzurro ... tuttojuve.com

Inter, il Galatasaray accelera per Frattesi: offerta da 35 milioni - Il Galatasaray tratta con l’Inter per Davide Frattesi: proposta da 35 milioni e ingaggio raddoppiato. europacalcio.it

Frattesi davanti alla tv, Juve in cima alle preferenze: i soldi non sono tutto… - facebook.com facebook

#Frattesi davanti alla tv, #Juve in cima alle preferenze: i soldi non sono tutto… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.