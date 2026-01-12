Arthur Juve addio definitivo entro la prossima estate | la valutazione dei bianconeri e la posizione del Gremio sul centrocampista
Arthur Juve si avvia verso un addio definitivo entro la prossima estate. La Juventus valuta il centrocampista circa 10 milioni di euro, e il Gremio sembra disposto a soddisfare questa richiesta. La trattativa tra le parti prosegue, con l’obiettivo di definire i dettagli prima della fine della stagione. Restano da seguire gli sviluppi sulla possibile conclusione dell’affare e le implicazioni per entrambe le squadre.
Arthur Juve, i bianconeri vogliono 10 milioni per il centrocampista e il Gremio sembra disposto a soddisfare la Vecchia Signora. Il futuro di Arthur Melo sembra aver trovato finalmente una direzione chiara, lontano dai dubbi che hanno caratterizzato le sue ultime stagioni in Europa. Il centrocampista brasiliano, ancora di proprietà della “Vecchia Signora”, sta vivendo una seconda giovinezza in patria, tanto che le ultime indiscrezioni di mercato aprono scenari interessanti. Il ritorno in Brasile è stato la medicina ideale per un calciatore che sembrava aver perso lo smalto dei tempi migliori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Frattesi Juve, le mosse del Galatasaray sul centrocampista. Cosa filtra da Appiano Gentile e la posizione dei bianconeri
Leggi anche: Caprile Juve, anche i bianconeri sono sul portiere del Cagliari: la valutazione del club sardo e la posizione di Comolli
Arthur-Juventus, addio definitivo? Il Gremio vuole acquistarlo a titolo definitivo; Arthur Melo e il ritorno alle origini nel calcio brasiliano | il viaggio del centrocampista tra Europa e Grêmio; Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere.
Arthur Melo rinato al Gremio, ha statistiche eccezionali: quanto può incassare la Juve subito - Il Gremio ha iniziato a trattare con la Juventus l'acquisto a titolo definitivo di Arthur Melo: il 29enne centrocampista brasiliano è rinato in patria ... fanpage.it
Kaio Jorge e Arthur, che gol per la Juve: quanti milioni possono arrivare dal Brasile per il mercato - Il centrocampista, ancora di proprietà bianconera ma in prestio al Gremio, e l'attaccante rinato al Cruzeiro potrebbero rimpinguare le casse: come e di quanto ... tuttosport.com
Arthur, dal mancato passaggio al Napoli alla rinascita in Brasile. Rimpianto Juventus - Arthur Melo, tra i più talentuosi calciatori brasiliani degli ultimi 15 anni per il quale la Juventus spese 82 milioni, è rinato con la maglia del Gremio. msn.com
Arthur rinasce al Gremio: gol e prestazioni da top 5 mondiale tra i registi extra-europei secondo il CIES. #Arthur #Juve #Gremio #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook
#Arthur anche in gol col #Gremio Qual è la posizione della #Juve sul suo futuro x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.