Arthur Juve addio definitivo entro la prossima estate | la valutazione dei bianconeri e la posizione del Gremio sul centrocampista

Arthur Juve si avvia verso un addio definitivo entro la prossima estate. La Juventus valuta il centrocampista circa 10 milioni di euro, e il Gremio sembra disposto a soddisfare questa richiesta. La trattativa tra le parti prosegue, con l’obiettivo di definire i dettagli prima della fine della stagione. Restano da seguire gli sviluppi sulla possibile conclusione dell’affare e le implicazioni per entrambe le squadre.

Arthur Juve, i bianconeri vogliono 10 milioni per il centrocampista e il Gremio sembra disposto a soddisfare la Vecchia Signora. Il futuro di Arthur Melo sembra aver trovato finalmente una direzione chiara, lontano dai dubbi che hanno caratterizzato le sue ultime stagioni in Europa. Il centrocampista brasiliano, ancora di proprietà della "Vecchia Signora", sta vivendo una seconda giovinezza in patria, tanto che le ultime indiscrezioni di mercato aprono scenari interessanti. Il ritorno in Brasile è stato la medicina ideale per un calciatore che sembrava aver perso lo smalto dei tempi migliori.

