Juventus trattativa per Kolo Muani sempre più complicata

La trattativa tra la Juventus e Kolo Muani si complica sempre di più. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, il Tottenham non ha intenzione di lasciar andare il giocatore e continua a opporsi al suo ritorno in bianconero. La Juventus dovrà trovare nuove strade se vuole portare a termine l’affare.

Kolo Muani sempre più difficile In base al punto fatto ieri sera da Fabrizio Romano, il Tottenham continua a fare muro sul ritorno di Kolo Muani in bianconero. “A stasera ancora nessun via libera del Tottenham a Randal KoloMuani. È chiaro che è passato un altro giorno, e c’è un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

