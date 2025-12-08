Scherma gli spadisti azzurri si fermano nei quarti a Vancouver Vince la Svizzera
Si conclude con un settimo posto l’esordio degli spadisti azzurri nelle prove a squadre di Coppa del Mondo. Nella prima tappa del circuito continentale a Vancouver, il quartetto composto da Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Matteo Galassi ed Enrico Piatti ha visto fermare la propria corsa nei quarti di finale, non riuscendo a spingersi così in zona podio. La vittoria è andata alla Svizzera, che ha battuto la Francia in una finale emozionante e chiusa all’ultima stoccata per 43-42. In semifinale gli svizzeri avevano sconfitto Taipei Chinese, grande sorpresa della giornata, con il punteggio di 45-32; mentre i francesi avevano regolato l’Ungheria per 45-35. 🔗 Leggi su Oasport.it
