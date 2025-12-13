Sfuma al fotofinish il sogno di Federico Pellegrino | 2° nella sprint di Davos Klaebo fuori ai quarti

Federico Pellegrino sfiora il successo nella sprint di Davos, chiudendo al secondo posto per soli tre centesimi. Nella tappa svizzera di Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026, il talento azzurro si confronta con avversari di alto livello in una gara emozionante e combattuta fino all'ultimo centimetro.

Secondo podio in ventiquattr’ore per Federico Pellegrino a Davos. Nella tappa svizzera di Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026, il poliziotto di Nus sfiora la vittoria in una gara dalle circostanze incredibili, ma al fotofinish gli manca una questione di centimetri per sopravanzare il francese Lucas Chanavat, che porta a casa il successo in 2’17?60, tre centesimi in meno dell’azzurro. Al quale, comunque, arriva il podio numero 48 in carriera: ne ha colto almeno uno in 15 delle ultime 16 stagioni di Coppa del Mondo. Un numero che fa capire la longevità e il bello di quanto ha saputo creare in carriera il classe 1990. Oasport.it

